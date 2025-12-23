Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmeleri tamamlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı ve 28 bin 75 TL olduğu açıklandı.