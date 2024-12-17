Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ikinci kez bir araya gelmişti. Asgari ücret zammının belirlenmesinin beklendiği üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komiyonu 3. toplantısı ne zaman?
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sona erdi. Bugün ise üçüncü toplantının tarihi belli oldu. İşte, 2025 asgari ücret zammında son bilgiler...