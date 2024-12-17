Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ikinci kez bir araya gelmişti. Asgari ücret zammının belirlenmesinin beklendiği üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komiyonu 3. toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? - 1

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sona erdi. Bugün ise üçüncü toplantının tarihi belli oldu. İşte, 2025 asgari ücret zammında son bilgiler...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? - 2

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? - 3

3. TOPLANTI YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? - 4

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücreti önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? - 5

İKİNCİ TOPLANTI GERİDE KALDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Komisyonda, TÜRK-İŞ heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK heyetine Genel Sekreter Akansel Koç, hükümet heyetine ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Ramazan Ağar ise herhangi bir ücretin görüşülmediğini aktardı. Öte yandan üçüncü toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, tarafları gelecek hafta bilgilendireceği belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? - 6

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

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