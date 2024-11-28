Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı görüşmelerine yönelik açıklama geldi

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.