Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı görüşmelerine yönelik açıklama geldi

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret görüşmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Asgari ücret zammını belirleyecek Komisyon'un ilk toplantısına yönelik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki, asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı görüşmelerine yönelik açıklama geldi - 1

Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe yönelik açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri için aralık ayının ilk haftasını işaret etti.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı görüşmelerine yönelik açıklama geldi - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı görüşmelerine yönelik açıklama geldi - 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Yasa gereği her yıl asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı görüşmelerine yönelik açıklama geldi - 4

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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