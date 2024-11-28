Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı görüşmelerine yönelik açıklama geldi
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret görüşmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Asgari ücret zammını belirleyecek Komisyon'un ilk toplantısına yönelik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki, asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?
Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe yönelik açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri için aralık ayının ilk haftasını işaret etti.