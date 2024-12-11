Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Zam toplantılarının 2.cisi için tarih belli oldu
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantının ardından gözler 2. toplantı tarihine çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak?
Asgari ücret 2025 zammı için kritik süreç 10 Aralık itibariyle başladı. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 1 saat sürdü.