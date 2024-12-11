Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Zam toplantılarının 2.cisi için tarih belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantının ardından gözler 2. toplantı tarihine çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Zam toplantılarının 2.cisi için tarih belli oldu - 1

Asgari ücret 2025 zammı için kritik süreç 10 Aralık itibariyle başladı. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 1 saat sürdü.

NTVPARA HABERLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Zam toplantılarının 2.cisi için tarih belli oldu - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Görüşlerimizi dile getirdik; Bakan Bey konuştu, TÜRK-İŞ olarak biz konuştuk. Asgari ücretle çalışan üyeler, sıkıntılarını dile getirdi. İkinci toplantı için ayın 16'sında bir araya geleceğiz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Zam toplantılarının 2.cisi için tarih belli oldu - 3

Komisyon ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Zam toplantılarının 2.cisi için tarih belli oldu - 4

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Zam toplantılarının 2.cisi için tarih belli oldu - 5

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER