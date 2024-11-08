Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman?
Asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı, tüm Türkiye'deki çalışanlar tarafından merak ediliyor. Ocak 2025'te geçerli olacak olan yeni asgari ücret zammı öncesinde, enflasyona göre asgari ücret zammı beklentileri araştırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamasında asgari ücret zammıyla ilgili beklentilere değindi. Peki, 2025 asgari ücret zam beklentisi ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman?
2025 asgari ücret zammında son durum, çalışan milyonlarca işçinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon ve kira zamları nedeniyle güncel asgari ücretin beklentilerin altında kalması sonrasında, ocak ayında geçerli olacak olan yeni asgari ücret tutarı merakla bekleniyor. Ekonomistler ve özel sektör, asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman?