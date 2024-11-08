Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman?

Asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı, tüm Türkiye'deki çalışanlar tarafından merak ediliyor. Ocak 2025'te geçerli olacak olan yeni asgari ücret zammı öncesinde, enflasyona göre asgari ücret zammı beklentileri araştırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamasında asgari ücret zammıyla ilgili beklentilere değindi. Peki, 2025 asgari ücret zam beklentisi ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman?

Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman? - 1

2025 asgari ücret zammında son durum, çalışan milyonlarca işçinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon ve kira zamları nedeniyle güncel asgari ücretin beklentilerin altında kalması sonrasında, ocak ayında geçerli olacak olan yeni asgari ücret tutarı merakla bekleniyor. Ekonomistler ve özel sektör, asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman?

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Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman? - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şunları söyledi;

"Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman? - 3

"ORTAK BİR ASGARİ ÜCRET DÜZEYİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz."

Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman? - 4

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman? - 5

ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

Asgari ücret zam beklentisi 2025: Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İlk toplantı ne zaman? - 6

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

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