Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

BAKAN BİLGİN: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Bilgin son açıklamasında "Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.

Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.