Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak? (AK Parti, TÜRK-İŞ ve TİSK'ten açıklama)

"ARZUMUZ ÜÇÜMÜZ BERABER İMZA ATALIM"

Çalışanların alım gücüyle ilgili örnek veren Atalay, şöyle devam etti:



"Geçen sene bu vakitlerde peynirin kilogramı 35 liraydı, şu anda peynirin ortalama kilogram fiyatı 140-150 lira. Rakam konuşulduğu zaman diğer rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf, marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede. Bir an evvel bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa, arzumuz, üçümüz beraber imza atalım geçen sene olduğu gibi. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum, buradan yine ifade ediyorum. Asgari ücret, yeni işe başlayanlarla ilgili... Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. 10-20 yıldır çalışan teknik eleman, uzmanların bir konumu var."