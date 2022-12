Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak? (AK Parti, TÜRK-İŞ ve TİSK'ten açıklama)

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;



YÜZDE 30 ZAM



Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.



YÜZDE 40 ZAM



Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.



YÜZDE 50 ZAM



Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.