Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak? (AK Parti, TÜRK-İŞ ve TİSK'ten açıklama)

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme takvimi için Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.
Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.
Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
Asgari ücretle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamada bulundu.
İşte asgari ücretle ilgili tarafların son açıklamaları...
TRT Haber'de katıldığı programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi.
"Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.
Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısının ise 14 Aralık'ta yapılacağını açıklayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret öyle bir noktaya geldi ki 4 aydır herkes konuşuyor. Bugün uygulama şubatın 1'inde olacak, arada yine 2 ay var. Biz asgari ücreti konuşuyoruz. Maalesef 4 ay evvel konuşulmaya başladı. Konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor. Bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa ben burada konuşuyorum. Geçmişte aralık ayının sonunda belli oluyordu. Geçen sene biraz öne alındı. Bir an evvel bu rakam belli olsun da, kamuoyu sabahtan akşama kadar herkes bu konuyu konuşuyor, bu mesele bitsin." dedi.
Asgari ücretle ilgili rakamlar konuşulduğu zaman piyasada fiyatların arttığına işaret eden Atalay, kendisinin rakam konuşmaktan duyduğu tedirginliğin bununla ilgisi olduğunu dile getirdi.
Çalışanların alım gücüyle ilgili örnek veren Atalay, şöyle devam etti:
"Geçen sene bu vakitlerde peynirin kilogramı 35 liraydı, şu anda peynirin ortalama kilogram fiyatı 140-150 lira. Rakam konuşulduğu zaman diğer rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf, marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede. Bir an evvel bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa, arzumuz, üçümüz beraber imza atalım geçen sene olduğu gibi. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum, buradan yine ifade ediyorum. Asgari ücret, yeni işe başlayanlarla ilgili... Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. 10-20 yıldır çalışan teknik eleman, uzmanların bir konumu var."
Asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, son iki asgari ücretin belirlenmesinde devlet, işçi ve işveren taraflarının ortaya koyduğu üçlü mutabakatı önemsediğini vurgulayarak, bu ortak mutabakatın devam etmesi gerektiğini ifade etti.
İşverenler olarak, bu mutabakatın sağlanması için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerine dikkati çeken Akkol, "İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullandı.
Akkol, "Bu konu ülkenin çok gündeminde. 31 Aralık gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ne kadar erken anlaşabilir, ne kadar erken mutabakat sağlarsak ülkenin gündeminden de bunu o kadar erken alırız diye düşünüyoruz. TİSK'in görüşü budur." diye konuştu.
Bir basın mensubunun, "Kulislerde, işverenin yüzde 50'nin üzerinde zamma sıcak bakmadığı söyleniyor." ifadeleri üzerine Akkol, "Bizim öyle bir açıklamamız olmadı. Bizim ağzımızdan duymadığınız şeylere hiç itibar etmeyin." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin, "Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme, uygun bir zamanla ve rakamla yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamla mutlaka yapılacaktır." dedi.
Çelik, "İhtiyaç duyulduğu anda bu müdahale tekrar gerçekleşiyor. Bu sürekli yapılan bir çalışmadır. Kabinenin gündeminde olan bir konuda benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz. Hassasiyetin esası şu; vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.
2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Ortaya çıkacak rakamlar kamuoyuna duyurulacak.
Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.
Bilgin son açıklamasında "Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.
Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.
Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;
"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.
Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı.
Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;
YÜZDE 30 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 40 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 50 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.