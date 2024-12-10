Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantı öncesinde ise 2025 asgari ücret zammının ne kadar, yüzde kaç olacağıyla ilgili olası zam tahminleri merak ediliyor. Yüzde yüzde asgari ücret zammı hesaplamaları, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?