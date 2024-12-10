Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Yeni yılın ocak ayında geçerli olacak olan asgari ücret zammı öncesinde, zam ihtimalleri araştırılmaya başladı. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapılacak. Geçtiğimiz yıl asgari ücret hükümet tarafından yüzde 49,11 oranında zamlanmıştı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücret ne kadar olur? İşte asgari ücret zammı için senaryolar.

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 1

2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantı öncesinde ise 2025 asgari ücret zammının ne kadar, yüzde kaç olacağıyla ilgili olası zam tahminleri merak ediliyor. Yüzde yüzde asgari ücret zammı hesaplamaları, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

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Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 2

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI BUGÜN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü saat 16.00'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 3

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu.

Yıl sonuna sayılı gün kalırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda yüzde hesaplamaları yapılmaya başladı.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücret zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, özel sektörde ise zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 4

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 5

Yüzde 20’lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 6

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 7

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 8

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 9

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.

Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 10
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