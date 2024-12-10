Asgari ücret zammı 2025 senaryoları: Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Milyonlarca asgari ücretli çalışan, 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Yeni yılın ocak ayında geçerli olacak olan asgari ücret zammı öncesinde, zam ihtimalleri araştırılmaya başladı. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapılacak. Geçtiğimiz yıl asgari ücret hükümet tarafından yüzde 49,11 oranında zamlanmıştı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücret ne kadar olur? İşte asgari ücret zammı için senaryolar.
2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantı öncesinde ise 2025 asgari ücret zammının ne kadar, yüzde kaç olacağıyla ilgili olası zam tahminleri merak ediliyor. Yüzde yüzde asgari ücret zammı hesaplamaları, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?