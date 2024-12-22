Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

Asgari ücret zammında dördüncü toplantı tarihi, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025 ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısının sona ermesiyle birlikte, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret için işçinin talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Gözler ise yapılacak olan 4. toplantının tarihine çevrildi. Peki, 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları.

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 1

2025 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü kez toplanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı sonrasında yapacağı açıklamaya çevrildi. İşçi temsilcileri 3. toplantı sonrasında yaptıkları canlı yayınla birlikte, hükümete tekliflerini bildirdi. Şimdi ise gözler işveren temsilcilerinin teklifine çevrildi. Peki, 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları.

NTVPARA HABERLERİ

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 2

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 3

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 4

GÖZLER İŞVEREN TEKLİFİNE ÇEVRİLDİ

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 5

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyonun 19 Aralık'ta yaptığı üçüncü toplantı öncesinde konuşan Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuşmuştu.

Buna göre; Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 6

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 7

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 8

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 9

YÜZDE 20’LİK ZAMDA 20 BİN 402 LİRA

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 10

YÜZDE 25’LİK ZAMDA 21 BİN 252 LİRA

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 11

YÜZDE 30'LUK ZAMDA 22 BİN 102 LİRA

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 12

YÜZDE 35'LİK ZAMDA 22 BİN 952 LİRA

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 13

YÜZDE 40'LIK ZAMDA 23 BİN 802 LİRA

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 14

YÜZDE 45'LİK ZAMDA 24 BİN 653 LİRA

Asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 15

YÜZDE 50'LİK ZAMDA 25 BİN 503 LİRA

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