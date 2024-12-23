Asgari ücret zammı için gözler 4. toplantıda: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, 2025 zammı ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

2025 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü kez toplanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı sonrasında yapacağı açıklamaya çevrildi. İşçi temsilcileri 3. toplantı sonrasında yaptıkları canlı yayınla birlikte, hükümete tekliflerini bildirdi. Şimdi ise gözler işveren temsilcilerinin teklifine çevrildi. Peki, 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları.