Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu: Asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari ücret zammıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücret zammını belirleyecek Komisyon'un ilk toplantısına yönelik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Işıkhan, aralık ayının ilk haftasını işaret etmişti. Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe yönelik açıklama yapmış. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri için aralık ayının ilk haftasını işaret etmişti.