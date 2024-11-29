Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu: Asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücret zammını belirleyecek Komisyon'un ilk toplantısına yönelik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Işıkhan, aralık ayının ilk haftasını işaret etmişti. Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu: Asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - 1

Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe yönelik açıklama yapmış. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri için aralık ayının ilk haftasını işaret etmişti.

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Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu: Asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

17 milyon çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu.

Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu: Asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - 3

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu: Asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - 4

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Yasa gereği her yıl asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu: Asgari ücret zammı ne zaman ilan edilecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - 5

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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