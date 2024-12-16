Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı için görüşmeler sürmeye devam ederken, zam oranının ne kadar olacağı da çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrasında işveren tarafının henüz bir rakam telaffuz etmediğini belirtti. Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 1

2025 asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor.

Komisyonda henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından 3. toplantıda pazarlığa başlaması bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

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Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 2

'ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA BİTECEK'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısının sona ermesiyle birlikte, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.

Ağar, "Açıklama saatine 10 dakika kala rakamın belirlendiğini ve bizim bulunmamızın bir anlamı olamadığı söyledik. İşveren tarafı bize rakam versin dedik, getirmediler.

Önümüzdeki hafta bakanlık bize 3. toplantı tarihini bildirecek. Sürecin uzayacağını tahmin etmiyorum üçüncü toplantıda bitecek" ifadelerinde bulundu.

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 3

İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından 3. toplantıda pazarlığa başlaması bekleniyor.

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 4

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 5

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 6

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 7

YÜZDE 20’LİK ZAMDA 20 BİN 402 LİRA

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 8

YÜZDE 25’LİK ZAMDA 21 BİN 252 LİRA

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 9

YÜZDE 30'LUK ZAMDA 22 BİN 102 LİRA

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 10

YÜZDE 35'LİK ZAMDA 22 BİN 952 LİRA

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 11

YÜZDE 40'LIK ZAMDA 23 BİN 802 LİRA

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