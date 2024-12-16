Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.



Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.



Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından 3. toplantıda pazarlığa başlaması bekleniyor.