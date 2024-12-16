Asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları)
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı için görüşmeler sürmeye devam ederken, zam oranının ne kadar olacağı da çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrasında işveren tarafının henüz bir rakam telaffuz etmediğini belirtti. Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
2025 asgari ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor.
Komisyonda henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından 3. toplantıda pazarlığa başlaması bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?