Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk tahminler
Milyonlarca çalışanın gözü ücret zammına çevrildi. Asgari ücret ile ilgili beklentiler şekillenmeye başladı. İşte asgari ücret ile ilgili ilk tahminler...
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı.
Ekonomistlerin bir kısmı ücret zammı konusunda ayrışmış durumda. Bir kısmı ücret zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.
Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.