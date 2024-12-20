Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı?

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Ağar da komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder." dedi.