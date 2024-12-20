Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı için bekleyiş sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını yaptı. 19 Aralık'ta gerçekleşen üçüncü toplantı ardından gözler rakamın açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı?

Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı? - 1

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yaptı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

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Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı? - 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı? - 3

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Ağar da komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder." dedi.

Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı? - 4

TÜRK İŞ TALEBİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı? - 5

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı? - 6

MEVUCT ASGARİ ÜCRET TUTARI

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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