Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı?
Asgari ücrete yapılacak zam oranı için bekleyiş sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını yaptı. 19 Aralık'ta gerçekleşen üçüncü toplantı ardından gözler rakamın açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4.toplantısı yapılacak mı?
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yaptı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.