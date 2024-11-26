Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihiyle ilgili açıklama
Hükümet, işçi ve işveren kesimi tarafından yapılacak olan 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihine çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ne zaman yapılacak?
Asgari ücret zammına yönelik araştırmalar hız kazandı. Zam olasılıklarını merak eden milyonlarca asgari ücretli çalışan, gündemdeki son haberleri merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine Toplantısı asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.