Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihiyle ilgili açıklama

Hükümet, işçi ve işveren kesimi tarafından yapılacak olan 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihine çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihiyle ilgili açıklama - 1

Asgari ücret zammına yönelik araştırmalar hız kazandı. Zam olasılıklarını merak eden milyonlarca asgari ücretli çalışan, gündemdeki son haberleri merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine Toplantısı asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihiyle ilgili açıklama - 2

İLK TOPLANTI TARİHİ İÇİN TARİH BİLGİSİ VERDİ

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret etti. Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihiyle ilgili açıklama - 3

Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihiyle ilgili açıklama - 4

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihiyle ilgili açıklama - 5

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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