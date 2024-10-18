Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret toplantısı ne zaman?
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç henüz başlamadı. İşçi ve işveren tarafının arasındaki pazarlıkların ardından gelecek yıl geçerli olacak asgari ücret belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde bulunacak. Milyonlarca çalışan ve işveren de bir yandan asgari ücret komisyon toplantılarının ne zaman başlayacağına odaklandı. İşte, 2025 asgari ücret zammında son durum...