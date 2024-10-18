Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.



Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.



Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.



Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.



Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.



