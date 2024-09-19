Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret zam toplantısı

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıklamadı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden tarih bilgisi gelince haberimizde yer vereceğiz.