Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret zam toplantısı
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını ileriki günlerde yapacak. Milyonlarca işçi ve işveren ise söz konusu toplantı tarihine odaklandı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik sürecin önümüzde aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari ücrete geçtiğimiz temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Milyonlarca çalışan şimdi yılbaşı zammına odaklandı. İşte, 2025 asgari ücret zam toplantısında son bilgiler...