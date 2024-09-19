Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret zam toplantısı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını ileriki günlerde yapacak. Milyonlarca işçi ve işveren ise söz konusu toplantı tarihine odaklandı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret zam toplantısı - 1

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik sürecin önümüzde aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari ücrete geçtiğimiz temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Milyonlarca çalışan şimdi yılbaşı zammına odaklandı. İşte, 2025 asgari ücret zam toplantısında son bilgiler...

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret zam toplantısı - 2

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıklamadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden tarih bilgisi gelince haberimizde yer vereceğiz.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret zam toplantısı - 3

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.

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