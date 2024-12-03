Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Peki,asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu - 1

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.


Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu - 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu - 4

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu - 5

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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