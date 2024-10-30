Asgari ücret zammı olasılıkları 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücret zammıyla ilgili gündemden son haberler, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında belli olacak olan 2025 asgari ücret zammıyla ilgili yüzde olasılıkları araştırılmaya başladı. Son olarak 2025 asgari ücret zammıyla ilgili konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, yüzde 25 civarındaki bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı, ocak ayı asgari ücret artışı öncesinde milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanan asgari ücretin 2025 yılında yüzde kaç zamlanacağı, vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etmişti. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?