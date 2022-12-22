Asgari ücret zammı sonrasında birçok maaşta artış yaşanacak: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.



Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.



Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 76 bin 861 TL olacak. 2 çocuk için 153 bin 720 TL olacak.



Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.