Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı)

Milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısının sona ermesiyle birlikte, masaya rakam sunulup sunulmadığı merak ediliyor. Üçüncü toplantının sona ermesinin ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için işçinin talebini açıkladı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte asgari ücrette ilk zam talebi.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 1

2025 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü kez toplanmasıyla birlikte merak ediliyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantının sona ermesiyle birlikte yapacağı açıklamaya çevrildi. İşçi ve işveren temsilcileri arasındaki zam pazarlığının sona ermesi ve hükümete teklifin bildirilmesi bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları.

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Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 2

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SONA ERDİ

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün yapıldı.

Saat 11.45'te başlayan toplantı 12.50'de sona erdi.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 3

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının sona ermesiyle birlikte açıklamalarda bulundu.

Ağar açıklamasında, "Toplantıda rakam gündeme gelmedi, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelebilir. Para talep eden tarafız ona göre tavır alacağımızı söyledik. Önümüzdeki hafta rakam gelir diye düşünüyoruz." dedi.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 4

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 5

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyonun 19 Aralık'ta yaptığı üçüncü toplantı öncesinde konuşan Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuşmuştu.

Buna göre; Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 6

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını vermişti.

Asgari ücretle ilgili üçüncü toplantıda da rakam konuşulmadı ve gözler dördüncü toplantıya çevrildi.

Asgari ücret 4. toplantısının önümüzdeki hafta 23-27 Aralık haftası yapılması bekleniyor.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 7

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 8

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 9

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 10

YÜZDE 20’LİK ZAMDA 20 BİN 402 LİRA

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 11

YÜZDE 25’LİK ZAMDA 21 BİN 252 LİRA

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 12

YÜZDE 30'LUK ZAMDA 22 BİN 102 LİRA

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 13

YÜZDE 35'LİK ZAMDA 22 BİN 952 LİRA

Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı) - 14

YÜZDE 40'LIK ZAMDA 23 BİN 802 LİRA

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