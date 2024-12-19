Asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi: 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı)
Milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı üçüncü toplantısı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısının sona ermesiyle birlikte, masaya rakam sunulup sunulmadığı merak ediliyor. Üçüncü toplantının sona ermesinin ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için işçinin talebini açıkladı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte asgari ücrette ilk zam talebi.
2025 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü kez toplanmasıyla birlikte merak ediliyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantının sona ermesiyle birlikte yapacağı açıklamaya çevrildi. İşçi ve işveren temsilcileri arasındaki zam pazarlığının sona ermesi ve hükümete teklifin bildirilmesi bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları.