Asgari ücret zammında karar toplantısı: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Üçüncü toplantının da ardından şimdi son toplantı tarihi gündemde. Peki, asgari ücrette son toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammında karar toplantısı: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? - 1


TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ''2025 yılında asgari ücret rakamının 29 bin 583 TL olmasını talep ediyoruz. Asgari ücret tespit komisyonuna önerimiz asgari ücretin yüzde 45, enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücretin 29 bin 583 TL olmaktadır.'' dedi. İşte, asgari ücret zammında son bilgiler...

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Asgari ücret zammında karar toplantısı: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? - 2

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?


2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı.

Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yasaya göre asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret zammında karar toplantısı: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? - 3

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammında karar toplantısı: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? - 4

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 liraya çıkacak.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Ücrete yüzde 35'lik zam durumunda 22 bin 952 liraya çıkacak.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret, 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.

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