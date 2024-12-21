Asgari ücret zammında karar toplantısı: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Üçüncü toplantının da ardından şimdi son toplantı tarihi gündemde. Peki, asgari ücrette son toplantı ne zaman?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ''2025 yılında asgari ücret rakamının 29 bin 583 TL olmasını talep ediyoruz. Asgari ücret tespit komisyonuna önerimiz asgari ücretin yüzde 45, enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücretin 29 bin 583 TL olmaktadır.'' dedi. İşte, asgari ücret zammında son bilgiler...