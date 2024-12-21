Asgari ücret zammında karar toplantısı: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?



2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı.



Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor.



Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.



Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.



Yasaya göre asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.