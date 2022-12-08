Asgari ücret zammında olası senaryolar

Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalara ve toplantılara çevrildi.
Asgari ücretin ne kadar artacağı ve işverene maliyeti ile ilgili de bazı senaryolar konuşulmaya başlandı.
İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.
Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.
İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.
Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.
Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.
Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.
Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.
Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.
Asgari ücrette ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak.
Üçüncü veya dördüncü toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli olacak.