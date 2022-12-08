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Asgari ücret zammında olası senaryolar

Asgari ücret zammının ne olacağı merakla bekleniyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde ilk toplantı yapıldı. Asgari ücretle ilgili olası zam senaryoları neler? İşverene maliyet ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Asgari ücret zammında olası senaryolar - 1

Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalara ve toplantılara çevrildi.

Asgari ücretin ne kadar artacağı ve işverene maliyeti ile ilgili de bazı senaryolar konuşulmaya başlandı.

Asgari ücret zammında olası senaryolar - 2

YÜZDE 45 ZAM

İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.

Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Asgari ücret zammında olası senaryolar - 3

YÜZDE 50 ZAM

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.

Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Asgari ücret zammında olası senaryolar - 4

YÜZDE 55 ZAM

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. 

Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücret zammında olası senaryolar - 5

YÜZDE 60 ZAM

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

Asgari ücret zammında olası senaryolar - 6

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

Asgari ücrette ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak.

Üçüncü veya dördüncü toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli olacak. 

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