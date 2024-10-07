Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Ocak ayında yapılacak olan zam öncesinde asgari ücrette son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Asgari ücret zammında son duruma dair araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret son olarak hükümet tarafından ocak ayında 17 bin 2 lira olarak ilan edilmişti. Yeni zam tutarı ise asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesinde araştırılıyor. İşte, asgari ücret zammında son durum...