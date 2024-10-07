Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.



Bu yıl ise ara zam yapılmadı ve 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.