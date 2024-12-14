Asgari ücret zammında son durum: Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman?

Asgari ücret zam görüşmeleri 10 Aralık itibariyle başladı. İlk toplantı ardından gözler 2. toplantı tarihine çevrildi. Peki, Asgari ücret zammında son durum ne? Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman?

Asgari ücret zammında son durum: Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman? - 1

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Asgari ücret zammında son durum: Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman? - 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Asgari ücret zammında son durum: Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman? - 3


Bakan Işıkhan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere, çalışmalarını başlattıklarını dile getirerek, “İşçi ve işveren temsilcileri ile birlikte belirlenen asgari ücret, genel bir ücret seviyesini değil çalışanlara ödenebilecek minimum ücreti ifade etmektedir. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle; üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz. İşçi temsilcilerinin görüşlerini değerlendiriyoruz. İşveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammında son durum: Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman? - 4

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

İlk toplantının ardından gözler ikinci toplantı takvimine çevrildi. Komisyon ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Asgari ücret zammında son durum: Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman? - 5

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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