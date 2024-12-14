Asgari ücret zammında son durum: Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman?
Asgari ücret zam görüşmeleri 10 Aralık itibariyle başladı. İlk toplantı ardından gözler 2. toplantı tarihine çevrildi. Peki, Asgari ücret zammında son durum ne? Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı (2.toplantı) ne zaman?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.