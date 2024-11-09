Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte masadaki senaryolar
Milyonlarca çalışan ücretlere yapılacak zam oranına odaklandı. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşırken, Merkez Bankası'ndan önemli bir adım geldi. TCMB, yıl sonu enflasyon beklentisini 6 puan yükselterek yüzde 44'e çıkardı. Bu güncelleme ile birlikte ücret zamlarına ilişkin tahminler de değişmeye başladı. İşte yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar ve zam senaryoları...
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşıyor.
Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.