Asgari ücretin brütü ne kadar oldu? İşte 2025 brüt asgari ücret miktarı

Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona ermişti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son kez bir araya gelmiş ve 2025 asgari ücretinin ayrıntıları belli olmuştu. Şimdi ise söz konusu ücretin brüt hali merak konusu oldu. Peki, asgari ücretin brütü ne kadar oldu?

Asgari ücretin brütü ne kadar oldu? İşte 2025 brüt asgari ücret miktarı - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." mesajı paylaştı. İşte, 2025 brüt asgari ücret tutarı...

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Asgari ücretin brütü ne kadar oldu? İşte 2025 brüt asgari ücret miktarı - 2

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin ayrıntıları da netlik kazandı.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.


Asgari ücretin brütü ne kadar oldu? İşte 2025 brüt asgari ücret miktarı - 3

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?


Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

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