Asgari ücretin brütü ne kadar oldu? İşte 2025 brüt asgari ücret miktarı
Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona ermişti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son kez bir araya gelmiş ve 2025 asgari ücretinin ayrıntıları belli olmuştu. Şimdi ise söz konusu ücretin brüt hali merak konusu oldu. Peki, asgari ücretin brütü ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." mesajı paylaştı. İşte, 2025 brüt asgari ücret tutarı...