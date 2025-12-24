Asgari ücretlinin maaşı kaç dolar ediyor?
24.12.2025 08:19
Burak Taşçı
Asgari ücret, yüzde 27 oranında zamlanarak 28 bin 75 liraya yükseldi. Dolar bazında asgari ücret 140 dolar artmış oldu.
Milyonlarca asgari ücretli ve dolaylı olarak birçok reel sektör çalışanını etkileyecek olan asgari ücret zammı dün açıklandı ve yüzde 27 olarak duyuruldu. Böylece asgari ücretin neti 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselirken brüt asgari ücret ise 33 bin 30 liraya çıktı.
DOLAR BAZINDA NE KADAR ARTTI?
Asgari ücreti güncel dolar kuru olan 42,85 liradan çevirirsek karşılığı 655 dolar ediyor. 2025 yılı asgari ücreti ise yine güncel kurdan 515 dolar seviyesinde gerçekleşiyordu. İki asgari ücret arasında 140 dolarlık fark oluştu.
Başka bir deyişle asgari ücretin sene başındaki karşılığı yaklaşık 655 dolar olacak.
2025 YILINA ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLARLA BAŞLAMIŞTI?
2025 yılının ilk günlerinde dolar kuru 35,36 lira seviyesindeydi. 2025 yılı asgari ücreti de 22 bin 104 liraydı. Başka bir deyişle asgari ücretin karşılığı 625 dolar olmuştu. Yıl sonuna gelindiğinde ise asgari ücretin dolar karşılığı bugün 515 dolara geriledi.
DOLAR NE OLUR?
Dolar kurunu etkileyen ana faktörlerin başında ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararları yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi fikrinde olacak birisini Mayıs ayında Fed Başkanı olarak atayacak olmasından dolayı Fed'in faizleri hızlıca düşürmesiyle birlikte dolara olan talebin gerilemesi ve kurun sert hareketler yapmayacağına dair beklentiler bulunuyor. Ekonomistler ve kurumlar doların yıl sonunda 50 lira seviyelerine ulaşabileceğini bunun da güncel kurdan hesaplamasını yaparsak yaklaşık yüzde 17 oranında artış olabileceğini gösteriyor.