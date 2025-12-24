Asgari ücretlinin maaşı kaç dolar ediyor?

Milyonlarca asgari ücretli ve dolaylı olarak birçok reel sektör çalışanını etkileyecek olan asgari ücret zammı dün açıklandı ve yüzde 27 olarak duyuruldu. Böylece asgari ücretin neti 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselirken brüt asgari ücret ise 33 bin 30 liraya çıktı.