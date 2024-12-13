Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Milyonlarca asgari ücretli şimdi ikinci toplantının tarihini merak ediyor. Öte yandan 2025 yılında geçerli olacak zam oranının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç resmi olarak başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti.