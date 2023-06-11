Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası zam oranları göre asgari ücret hesapları
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü 13 Haziran'da başlayacak toplantılarda. Ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret...
Asgari ücrete ara zam geliyor. Zam oranını belirlemek üzere toplantılar 13 Haziran'da başlıyor. Toplantıda İşçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek.
3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor. Asgari ücret şu anda 8 bin 506 lira.