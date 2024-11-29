Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu

İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı ilk toplantı tarihi 10 Aralık olarak belirlendi.



İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.



Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.

Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.