Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu
Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil edecek. Türk-İş heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecek.
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.