Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu

Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil edecek. Türk-İş heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecek.

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu - 1

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

NTVPARA HABERLERİ

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu - 2

İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı ilk toplantı tarihi 10 Aralık olarak belirlendi.

İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.

Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. 

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu - 3

MASADA DÖRT İŞÇİ OLACAK

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak.

Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu - 4

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu - 5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu - 6

İŞÇİLERDEN "KABUL EDİLEMEZ" ÇIKIŞI

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Atalay, rakamların toplumu mutlu edecek rakamlar olmadığını söyledi.

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu - 7
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