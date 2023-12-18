Asgari ücrette ikinci randevu (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması)
Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması...
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.