Asgari ücrette karar haftası: Milyonlar bu toplantıya kilitlendi

TARAFLAR ANLAŞAMAZSA NE OLACAK?

NTV yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu yıl asgari ücretin ikili mutabakatla sonuçlandırılabileceğine dikkat çekti.



Kılıç, ilk kez böyle bir durumun ortaya çıktığını belirterek, "Bugün yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı istediler. Önümüzdeki hafta TİSK, buna karşı bir rakam getirecek. arada bir uzlaşı sağlanamaz ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl ikili mutabakatla yani hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



Dördüncü toplantı için bakanlığın taraflara çağrı yapacağını kaydeden Kılıç, "Bu toplantıya taraflar katılacak. İşveren karşı teklifini masaya getirecek. Eğer anlaşma sağlanamaz ise o gün daha önceki yıllarda olduğu gibi Türk-İş toplantının devamına katılmayacak. Ve muhtemelen toplantıyı terk edecektir. Daha sonrasında hükümet ve işveren bu konuda bir noktaya gelirse onlar rakamı açıklayacaklardır." dedi.