Asgari ücrette karar haftası: Milyonlar bu toplantıya kilitlendi
Milyonlarca çalışan, asgari ücret görüşmelerine kilitlendi. Bu hafta gerçekleşen üçüncü toplantıda da masaya rakam gelmedi. Toplantının ardından Türk-İş, zamma ilişkin beklentisini açıkladı. İşçi tarafı 29 bin 583 lira talep etti. Gözler gelecek hafta yapılacak dördüncü toplantıya çevrildi. İşte yeni asgari ücret için zam senaryoları...
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı.
Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.