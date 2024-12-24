Asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirledi. Bu gelişmenin ardından gelecek yılki asgari ücret kıdem tazminatı miktarı belli oldu. Peki, asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak? - 1

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin netleşmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. İşte, 2025 kıdem tazminatı oranında son durum...

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Asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak? - 2

ASGARİ ÜCRETTE KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı, gelecek yıl 26.004 TL’ye yükselecek.

Asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak? - 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

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