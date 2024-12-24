Asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirledi. Bu gelişmenin ardından gelecek yılki asgari ücret kıdem tazminatı miktarı belli oldu. Peki, asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin netleşmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. İşte, 2025 kıdem tazminatı oranında son durum...