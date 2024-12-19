Asgari ücrette kritik gün
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü toplantısını yapacak. Hükümet, işçi ve işveren taraflarının toplantıya zam teklifleriyle gelmesini bekliyor. Kritik toplantı öncesi işçi tarafı yol haritasını netleştirmek için buluştu. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, ilk teklifi işverenden beklediklerini işaret ederek, "Biz rakam açıklamayacağız." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni ücretin önümüzdeki hafta belli olabileceğini belirtmişti.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün saat 11.30'da yapacak.