Asgari ücrette süreç nasıl işleyecek? (2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?)

Türk-İş'in teklifini değerlendiren Prof. Dr. Cem Kılıç, "Türk-İş'in 9 bin liralık teklifi yüzde 63'lük bir artışa geliyor. Geçen yıl 4 bin 253 lira açıklanmıştı. 9 bin lira yüzde 100'ün üzerinde artışı beraberinde getiriyor. İşveren tarafı da şunu masaya yatırıyordur. Asgari ücret artar işverene bir takım destekler verilir. Bu destek önemli. Bu asgari ücret desteğini 2016 yılından bu yana aynı noktada takıldı kaldı. İşveren tarafı bu konuyu masaya yatırıyordur. Ben bir uzlaşmaya gidileceğini düşünüyorum açıkçası" açıklamasında bulundu.