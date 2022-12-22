2023 yılında uygulanacak net asgari ücret belli oldu: Asgari ücrete yüzde kaç zam oldu? İşte asgari ücrette yeni rakam

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları ortak rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Elbette herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Ne emekçilerin hakkının yenmesine, ne de işverenlerin üzerine altından kalkamayacakları yükün binmesine rıza gösteririz. Makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarfettik. Çalışan temsilcilerinin aramızda olmasını isterdik. Asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmiş yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık.