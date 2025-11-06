Asgari ücrette zam hesaplamaları başladı: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak?
Aralık ayında yeniden toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, 2026 yılı zam senaryoları netleşiyor. İşçi ve işveren kesimi taleplerini dile getirirken olası zam oranlarına göre hesaplamalar yapıldı.
2025 yılı başında yüzde 30’luk artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, bir kez daha zam gündemiyle tartışılmaya başlandı. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde hem işçi hem işveren kesimi farklı talepler dile getirirken, tahminlere göre olası zam oranlarını hesaplamaya başladı.
OLASI ZAMLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ekonomik dengeler, yüksek yaşam maliyetleri ve çalışanların alım gücü kaybı göz önüne alındığında, yeni asgari ücret için farklı oranlar gündemde.
- Yüzde 20 zam yapılırsa net ücret 26.524 TL,
- Yüzde 22 zam yapılırsa 26.966 TL,
- Yüzde 25 zam yapılırsa 27.630 TL,
- Yüzde 30 zam yapılırsa 28.735 TL,
- Yüzde 35 zam yapılırsa 29.840 TL,
- Yüzde 40 zam yapılırsa 30.945 TL, seviyesine ulaşacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Yeni asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
"YÖNETMELİK DEĞİŞMEDEN KOMİSYONA KATILMAYACAĞIZ"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, son asgari ücret belirlemesinin ardından komisyona katılmama kararı almıştı.
Bugün gerçekleştirilen Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yönetmelikte değişiklik yapılmadan komisyona katılmayacaklarını açıkladı.
Atalay, “Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Komisyona katılmıyoruz. Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız, çıkacak karara göre hareket ederiz. Bir an evvel adil, demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler” dedi.
Bu açıklama, Aralık ayında başlayacak zam görüşmelerinin öncesinde sürece ilişkin belirsizliği artırdı.
DİĞER ÖDEMELERİ DE ETKİLEYECEK
Yeni asgari ücret yalnızca maaşları değil, birçok sosyal güvenlik kalemini de doğrudan etkileyecek.
Zam oranına göre;
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, BAĞ-KUR ve isteğe bağlı sigorta primleri,
BES kesintileri, ev hizmetlerinde çalışanların primleri, geçici iş göremezlik ödemeleri, doğum, askerlik, doktora ve avukatlık staj borçlanmaları, stajyer maaşları yeniden hesaplanacak.
GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI
- 2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira
- 2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira
- 2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira
- 2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira
- 2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira
- 2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira
- 2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira
- 2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira
Son beş yılda ücret, nominal olarak neredeyse 10 katına çıktı.
GÖZLER KOMİSYON TOPLANTISINDA
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, 2026 yılı için geçerli olacak birçok sosyal ve ekonomik parametre de değişecek.
Hem işçiler hem işverenler için kritik önem taşıyan bu süreçte gözler, Aralık ayında başlayacak komisyon toplantılarına çevrilmiş durumda.
Beklentiler, yeni asgari ücretin 30 bin TL’ye yaklaşacağı yönünde olsa da, nihai karar hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak müzakeresiyle şekillenecek.