Asgari ücrette zam maratonu başladı: Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, işte olasılıklar

Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.



Işıkhan şunları söyledi: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetemiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartalrını göz önünde bulunduracağız.

2002 yılından asgari ücret bu yana nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıktı. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçimizi enflasyonuna ezdirmedik. Refah artışından pay vermiş olduk. Asgari ücret desteğinde de 2024 için işçi ve işşverenleri memnun edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz."