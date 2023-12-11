Asgari ücrette zam maratonu başladı: Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, işte olasılıklar
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi. Bu yıl ilk kez 4 işçinin yer alacağı komisyonda işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor. Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, en geç aralık ayı sonuna kadar belirlenecek. İşte asgari ücret zammıyla ilgili 4 olasılık...
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç resmen başladı.