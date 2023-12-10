Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil edecek. Bu yıl ilk kez 4 işçinin birden yer alacağı Komisyonda, işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.