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Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil edecek. Bu yıl ilk kez 4 işçinin birden yer alacağı Komisyonda, işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 1

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

Asgari ücrette beklenti ne? 

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Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 3

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 4

İŞÇİ VE İŞVERE VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 5

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 6

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 7

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 8

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 9

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 10

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 11

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 12

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 13

2023 YILI BAŞINDA 8 BİN 506 LİRAYDI

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın - 14

ASGARİ ÜCRETTE SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİM

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