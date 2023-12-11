Asgari ücrette zam maratonu resmen başlıyor: İlk toplantı bugün
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Bu yıl ilk kez 4 işçinin yer alacağı Komisyon'da işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor. Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, en geç aralık ayı sonuna kadar belirlenecek.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmen başlıyor.