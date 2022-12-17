Asgari ücrette zam pazarlığı (3. toplantı 20 Aralık'ta)

Kavlak, "Masada bu kez, hepimizin canını yakan vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin diyeceğiz" dedi.



Kavlak, asgari ücret zammı için ise "Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. diye konuştu. Kavlak, işçilere, "Gerekirse sizi meydanlara çağıracağız" sözleriyle seslendi.