Asgari ücrette zam pazarlığı başladı: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası zam oranlarına göre asgari ücret hesapları
Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı yapılıyor. Ara zammın ne kadar olacağı yapılacak toplantılar sonunda netleşecek. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için pazarlık başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı yapılıyor.
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, tarafların ekonomik veriler ışığında beklentilerini dile getirmesi ve görüşmelerin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.