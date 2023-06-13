Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası zam oranlarına göre asgari ücret hesapları

500 DOLAR HEDEFİ

Asgari ücrette “500 dolar” hedefinin tutturulması için yüzde 37’lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklamasını yapmıştı.