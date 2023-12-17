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Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması)

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ikinci toplantısını yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması...

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 1

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

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Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 2

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 3

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 4

BAKAN IŞIKHAN: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 5

TÜRK-İŞ: GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda açıklama yaptı. Ağar şunları söyledi. "Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 6

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 7

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret halen ne 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Zam oranının aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! (İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması) - 8

ASGARİ ÜCRETİM İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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