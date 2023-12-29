Asgari ücretten sonra marketlerde etiket değiştirme mesaisi
Asgari ücretin açıklanmasının hemen sonrasında zincir marketlerdeki fiyat etiketi değişiklikleri dikkat çekti. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından durumu eleştirirken Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise yeni yıla girilmesiyle de etiketlerin yine değişeceği belirtildi.
Asgari ücret 27 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklandı.
Açıklamanın ardından kamuoyunda 3 harfli marketler olarak anılan market zincirlerinde etiketler değiştirilmeye başlandı.