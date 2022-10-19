Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilir mi?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
Sigortaya girişim 2000 yılında ancak 1995 yılında 550 gün askerlik yaptım. EYT’den yararlanmak için borçlanma yapmam gerekir mi?
Bakanlık 8 Eylül 1999'a işaret ediyor. Sigorta öncesi askerliği borçlanırsa başlangıç öne gider. 550 gün kadar geri çeker, 1998'in ortalarına gider. EYT düzenlemesinden yararlanır.
Asgari ücrette artışa paralel olarak borçlanma miktarları da yükselecektir. Bundan da etkilenmemesi için borçlanma yapılıp EYT kapsamına girilmesinde fayda var.
EYT düzenlemesi çıktıktan sonra emekli olmak mecburi mi olacak? Çalışmaya devam edemez miyim?
Elbette edebilir. Emeklilik kararı kişiye ait bir karar. Eğer EYT kapsamına girmiş iseniz emekli aylığınızı bağlamanız için o işyerinden ayrılmanız gerekecek. Kişi ve işletme açısından kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ayrıldınız, tekrar aynı yerde devam etmek isterseniz Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenerek devam edebilirsiniz.
1970 doğumluyum. SGK girişim Ocak 1997 olup 8500 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Yeni çıkacak yasanın bana faydası olur mu?
Yasa çıkmasa da 56 yaşında emekli olabilir. Yasa çıkarsa EYT kapsamında.
Staj mağdurları konusunda bir bilgi var mı?
Şu an için görünen bir çalışma yok, Bakanlık da ifade etti. Onların da bu dönemi sayılırsa bu mağduriyet de giderilmiş olur.
Basında 212 ile çalıştım, 2000 öncesinde de çalışmam var, 8 Eylül tarihini bir ay ile kaçırıyorum. Basındaki yıpranmayla öne çekip EYT'den yararlanmam mümkün mü?
2000 yılı öncesinde fiili hizmet zammıyla çalışmışsa yıpranma süresi başlangıcı geri çeker. Bir ay geri çekeceği için EYT hakkından faydalanabilir.