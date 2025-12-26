Asrın inşası Türkiye’nin başarısı: 455 bin konut tamamlandı, son anahtar yarın teslim edilecek

Deprem günü sadece konutların değil pek çok kamu binasının, alt ve üst yapısında da büyük hasar gördüğünü hatırlatan Bakan Kurum “O gece, enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, yollara, köprülere, su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar aldı. Yaklaşık 11 ilde 2,5 milyon vatandaşımız evini, memleketini bırakıp başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı.” dedi.

Yıkım bölgesel görünse de asrın inşasının Türkiye’nin bütün geleceğini etkileyecek kadar önemli olduğunu belirten Bakan Kurum "Türkiye’de yaşayan 5 çocuğumuzdan biri bu topraklarda dünyaya gözlerini açıyor. Çalışan nüfusumuzun yüzde 13’ü buralarda istihdama katılıyor. İhracatımızın yüzde 8,6’sı, ithalatımızın yüzde 6’sı yine bu şehirlerde gerçekleşiyor. İşte tam da bu nedenle, asrın inşasına, ‘Deprem bölgesinin ayağa kalması Türkiye’nin istikbalidir’ gözüyle baktık. Bu anlayışla deprem bölgesinde afetin izlerini, dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla başlattık. Devletimizin tüm kurumlarından özel sektöre, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar elbirliğiyle çalışarak, seferberlik ruhuyla kenetlenerek bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.