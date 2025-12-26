Asrın inşası Türkiye’nin başarısı: 455 bin konut tamamlandı, son anahtar yarın teslim edilecek
26.12.2025 16:32
NTV - Haber Merkezi
Yarın 455 bininci afet konutunun teslim edileceğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın ‘Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı’ diyeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın Hatay’da düzenlenecek “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” programı öncesi deprem sonrası bölgede yürütülen çalışmalar ve tamamlanan asrın inşa seferberliğini anlattı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle 11 ilin hasar gödüğünü belirten Kurum, "Sadece bir gecede, 7’si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde hayat durdu. 108 bin kilometrekarelik alanda, 14 milyon kardeşimizin hayatı o gece değişti. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki bu alan, 100’den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük. 53 bin 537 canımızı toprağa verdik, milyonlarca insanımız evini, hatırlarını kaybetti. Bu büyük felakette, yitirdiğimiz her bir can hepimizin yüreklerini dağladı. Afetin neden olduğu yıkım ekonomimizde çok derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 108 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar hasardan bahsediyoruz." dedi.
“DEPREM BÖLGESİNİN AYAĞA KALKMASI TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİDİR GÖZÜYLE BAKTIK”
Deprem günü sadece konutların değil pek çok kamu binasının, alt ve üst yapısında da büyük hasar gördüğünü hatırlatan Bakan Kurum “O gece, enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, yollara, köprülere, su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar aldı. Yaklaşık 11 ilde 2,5 milyon vatandaşımız evini, memleketini bırakıp başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı.” dedi.
Yıkım bölgesel görünse de asrın inşasının Türkiye’nin bütün geleceğini etkileyecek kadar önemli olduğunu belirten Bakan Kurum "Türkiye’de yaşayan 5 çocuğumuzdan biri bu topraklarda dünyaya gözlerini açıyor. Çalışan nüfusumuzun yüzde 13’ü buralarda istihdama katılıyor. İhracatımızın yüzde 8,6’sı, ithalatımızın yüzde 6’sı yine bu şehirlerde gerçekleşiyor. İşte tam da bu nedenle, asrın inşasına, ‘Deprem bölgesinin ayağa kalması Türkiye’nin istikbalidir’ gözüyle baktık. Bu anlayışla deprem bölgesinde afetin izlerini, dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla başlattık. Devletimizin tüm kurumlarından özel sektöre, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar elbirliğiyle çalışarak, seferberlik ruhuyla kenetlenerek bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.
“SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETEN BİR HIZA ULAŞTIK”
Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımın temellerini 15’inci günde attıklarını kaydeden Bakan Kurum, “45. günde ilk köy konutlarımızın teslimini yaptık. Devletimiz deprem bölgesine 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık. Tüm bu çalışmaların yanında, asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. Bu ekip 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede çalıştılar. Saatte 23, günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık." diye konuştu.
“YARIN AFETZEDE KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞMAK İÇİN SAATLER SAYIYORUZ”
Yarınki törende 455’inci konutun anahtarlarını teslim edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah yarın sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Böylece nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını bitirmiş olacağız. Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla, yarın ‘Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı’ diyeceğiz. 11 şehrimizin tamamında tarih yeniden yazılmış, her şey yeniden başlamıştır. Kırsal nüfusu korumak için zor olana talip olduk” dedi.
“TÜRKİYE ASRIN FELAKETİNİ ASRIN DAYANIŞMASIYLA TAMAMLAMIŞ”
Bakan Kurum, deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken pek çok konuyla ilgili dezenformasyona maruz kaldıklarını belirterek “Tüm iftiralara cevabımızı 11 ilimizi ayağa kaldırarak; üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik. Allah’ın izniyle yarın itibarıyla, Türkiye asrın felaketini asrın dayanışmasıyla tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir. Bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen büyük Türk milletinin başarısıdır.” ifadelerini kullandı.Ş”
“İNSAN SEVİNÇTEN AĞLAR MIYMIŞ?”
Bakan Kurum programda, deprem bölgesinde yaşadığı hatıraları da anlattı. Depremin ilk günlerini hatırlatan Kurum "Annesinin seslenmesiyle evden kendini dışarı atan annesinin olduğu yerde orada enkazın başında Kur'an okuyan vatandaşlarımızla karşılaştık. Azerbaycan'da “Arabam eski olabilir ama kalplerimiz bir” diyerek eski arabasına binip yardıma koşan Server kardeşimizi unutmadık. Fransa'dan gurbetçi kardeşlerimiz tırlara yardım malzemelerini yükleyerek benim Hatay'ıma, Malatya'ma, Kahramanmaraş'ıma, Adıyaman'ıma yardım getirmek için yola çıkan koşan Gülfem kızımızı, gönüllü kardeşlerimizi unutmadık. Adıyaman'da konteynırda yaşayan Suzan ablamız var mesela. Kurada kendisine çıkan yuvayı gördükten sonra; “Bizi bir an olsun yalnız bırakmadınız. Sizler de Adıyamanlı gibi bizimle birlikte bu acıyı yaşadınız” deyişi aslında bu dünyada insanın alabileceği en büyük mükafat diye düşünüyorum. Yine Hatay'da yeni yuvasına kavuşan Hatice Kübra kardeşimiz vardı. Şöyle demişti; “İnsan sevinçten ağlar mıymış? Ben yaşadım, Cumhurbaşkanımız dünya durdukça dursun” deyişi hiç unutamadığımız anılarımız.
BAKAN KURUM, DEPREM BEBEĞİN HİKAYESİNİ ANLATTI
Bakan Kurum, deprem sırasında ailesini kaybeden ve daha sonra hak sahibi olarak afet konutu inşa edilen bebeğin hikayesini de şöyle aktardı: Depremde Kahramanmaraş'ta anneannesi yavrumuzu koruyor ve kurtarıyor. Tabii deprem sonrasında annesi babası maalesef hayatını kaybediyor. Bu devlet o yetim kızımızın hakkına sahip çıktı. Kurasını çektik. Evini verdik. Şimdi anneannesiyle orada huzurla oturuyor ve 18 yaşına gelince de resmi evin sahibi olacak, hak sahibi olacak. Çok üzüldük, çok acılar yaşadık. Ama hep birlikte üstesinden geldik. Biz devletçe, milletçe bu büyük felaketin üstesinden geldik.