Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılıyor

TÜRKİYE’NİN NEFESİ MİLLET BAHÇELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı. 45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor. Sadece İstanbul’da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlandı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımı ise devam ediyor.