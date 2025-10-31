Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılıyor
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak organize edilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılış sonrası 2 gün boyunca vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.