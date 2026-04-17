ATV'lere 45 bin dolara kadar gümrük kıymeti
17.04.2026 07:54
NTV - Haber Merkezi
ATV ithalatında gümrük kıymetleri güncellendi ve 5 bin 78 dolardan 44 bin 890 dolara kadar birim başına gümrük kıymeti belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, belirli GTİP numarası kapsamında yer alan ATV (arazi taşıtı) türü araçların ithalatında esas alınacak birim gümrük kıymetleri yeniden belirlendi.
Karara göre, 8703.21.10.90.19 GTİP numarası altında sınıflandırılan ve yalnız motor gücüne göre ayrıştırılan ATV'ler için farklı kıymet uygulamaları getirildi.
GÜMRÜK KIYMETLERİ BELLİ OLDU
Motor gücü aralıklarına göre belirlenen yeni birim gümrük kıymetleri (ABD doları/adet) şu şekilde açıklandı:
Motor gücü 18 kW'ı geçmeyenler: 5.078 dolar
Motor gücü 18 kW'ı geçen ancak 37 kW'ı geçmeyenler: 12.000 dolar
Motor gücü 37 kW'ı geçen ancak 75 kW'ı geçmeyenler: 25.000 dolar
Motor gücü 75 kW'ı geçen ancak 130 kW'ı geçmeyenler: 35.000 dolar
Motor gücü 130 kW'ı geçenler: 44.890 dolar
30 GÜN SÜRE VERİLDİ
Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü işlemler neticesinde tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
GÜMRÜK KIYMETİ NEDİR?
Gümrük kıymeti, ithal edilen eşyanın vergilendirilmesine esas teşkil eden, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre belirlenen satış bedeli veya CIF (maliyet, sigorta, navlun) bedeline eklemelerin yapıldığı nihai değerdir. Temelde, malın bedeline ek olarak Türkiye sınırına kadar oluşan nakliye ve sigorta giderlerini kapsayan en geniş matrah tanımıdır.
Gümrük kıymeti aşılan ithalatlarda vergi çıkabiliyor.